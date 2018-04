[Vídeo] L'any 2013 Espanya va rebutjar extradir Falciani perquè estava col·laborant amb el CNI

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 20:15 h

Què haurà fet canviar l'Audiència Nacional i la Fiscalia d'opinió?

Gerard Sesé @gerardsese | A per totes i sense complexos a ulls del món. A Espanya ja li és igual tot i intentarà guanyar a l'independentisme de la manera més bruta possible encara que això segueixi malmetent (encara més) la seva imatge. Si cal, com és el cas, es contradirà i es deixarà en evidència per tal de tenir una arma més contra Catalunya.

Què ha passat avui?

Agents de la policia espanyola han detingut l'exbanquer i enginyer informàtic Hervé Falciani per extradir-lo a Suïssa, segons ha pogut confirmar a l'ACN el cos de seguretat estatal. A Falciani se li atribueix la difusió de l'anomenada 'llista Falciani'. Aquest llistat contenia més de 130.000 noms de clients del banc suís HSBC per al qual treballava, i el va difondre sota la sospita que alguns fossin evasors fiscals. Agents de la Comissaria General de Policia Judicial de la Policia Nacional l'han detingut en virtut de l'ordre de detenció i entrega d'extradició a les autoritats suïsses.

Què va passar fa 5 anys?

L'any 2013 l'Audiència Nacional i la Fiscalia van rebutjar extradir Falciani a Suïssa. Fins i tot el Gobierno va anunciar que exerciria el seu dret a veto si era necessari perquè Falciani estava col·laborant amb el CNI. De fet, la Hisenda espanyola va perseguir a evasors fiscals gràcies a la seva informació. Ara se l'ha detingut. La diferència en vers fa 5 anys és que, actualment, a Suïssa hi ha exiliades dues catalanes buscades per la justícia espanyola per les seves idees independentistes: Anna Gabriel i Marta Rovira.



En 2013 la Audiencia Nacional y la Fiscalía rechazaron extraditar a Falciani a Suiza. Incluso el Gobierno de España anunció que ejercería su derecho a veto si era necesario porque Falciani estaba colaborando con el CNI. Entonces no había presos políticos en Suiza para canjear. pic.twitter.com/08gW8TZLYe — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 4 d’abril de 2018

