25 anys més de peatges a Catalunya: el compromís d’Espanya amb Florentino Perez

Les protestes dels CDR davant els peatges han provocat pànic a la llotja del Bernabeu, han obert un tema sensible en plena finalització de l’OPA per adquirir ABERTIS

@JoanPuig | A Florentino Pérez li agrada fer les coses en silenci, que parlin els mitjans mentre ell tanca els grans acords. El tot poderós president del Real Madrid ja va ser accionista de referència de la principal concessionària d'autopistes fins ara en mans catalanes, i va sortir-ne perquè no tenia la totalitat del poder. En el moment de l'OPA de la italiana ATLANTIS (grup Beneton) Florentino va trucar a Rajoy exigint ajuda per posar-se pel mig i obtenir el control, una empresa italiana no podia ser la propietària dels peatges, i va aconseguir el suport per afegir-se a ATLANTIS i ho farà mitjançant la seva empresa amb seu a Alemanya i obtenir-ne el control, la jugada ha encarit el projecte i això ha comportat compromisos inconfessables per part del govern espanyol a l'estil Castor o TPFerro (explotadora del túnel de l'AVE entre Figueres i Perpinya).

Sense els diners d’aquesta autopista el valor d’ABERTIS baixa en picat, cal recordar que un acord de la concessionària amb el Ministeri de Foment de l’època de Magdalena Álvarez per la construcció del tercer carril li ha permès a l’empresa guanyar més de 1.000 milions en sis anys, un conveni nefast per l’estat garantia un mínim d’ingressos malgrat que no passessin suficients cotxes per l’autopista. Una recent sentència ha donat la raó a ABERTIS, ara en mans de Florentino Pérez.Una decisió com aquesta no vol soroll, i, i pot comportar una revolta popular contra l’augment de la concessió. Després de tants anys de pagar, es fa difícil d’entendre un augment de la concessió. Una mobilització dels CDR podria recuperarI disminuir el tram que passa pel País Valencià on ja s’ha creat una plataforma per alliberar el peatge. A Catalunya els CDR’S podrien convertir-se en una poderosa plataforma per evitar un nou espoli als catalans, un càstig de 25 anys més de peatges no els podem consentir.