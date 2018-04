Portades: 'La Razón' assegura que Artadi es prepara per ser presidenta

No hi ha cap vot

La Razón se centra aquest dijous en Elsa Artadi com a possible candidata a la presidència de la Generalitat: "Artadi se prepara para ser presidenta "in extremis"". No és el primer digital que ho apunta aquesta setmana. Sense anar més lluny, El Confidencial també l'assenyalava a ella per convertir-se en presidenciable. Diversos mitjans apunten que podria ser el pla D de JxCAT.