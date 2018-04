L'advocat de Ponsatí assegura que hi ha ''errors greus'' en l'euroordre

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 09:30 h

Afirma que fins avui dia no hi ha cap prova de la connexió entre la seva clienta i la violència de què se l'acusa

Redacció | Hi ha "dificultats i errors" en l'euroordre dictada pel Suprem contra Clara Ponsatí. Així ho ha assegurat el seu advocat, el britànic Aamer Anwar, que afirma que hi ha "errades greus" en termes de precisió que "potencialment, podria argumentar-se i haurien de fer caure la petició" d'extradir Ponsatí a Espanya.

Etiquetes Aamer Anwar, advocat, Clara Ponsatí, Escòcia, euroordre

Segons explica Anwar en una entrevista a l'ACN, hi ha problemes amb les dates, els delictes marcats en l'ordre de detenció europea o les connexions que es fan entre la consellera d'Ensenyament destituïda i la violència el dia del referèndum."La qüestió és com es relaciona a Ponsatí amb la violència. Quina és la connexió amb la violència de l'1-O? Fins al dia d'avui no n'hem vist cap", manté l'advocat. A més, ha recordat que a Escòcia el crim de rebel·lió amb violència no existeix i que el de sedició va ser abolit fa molts anys.Per altra banda, una de les "claus" de l'estratègia de defensa, diu, serà demostrar que la seva clienta és davant "d'una persecució política" i plantejar si les penes a les quals pot fer front són "proporcionades i raonables" quan sumen fins a 35 anys de presó.Per a Anwar el sistema judicial espanyol és "independent i imparcial" excepte quan es tracta de Catalunya. En aquest sentit, l'equip de defensa posarà sobre la taula si el dret a un judici just pot ser garantit si Ponsatí és extradida.Preguntat per com veu la seva clienta, Anwar assegura que amb el pas dels dies està "més decidida, determinada i resolutiva" i que estan disposats a lluitar "fins al final". A més, afirma, està "aclaparada" pel suport rebut a Escòcia, Catalunya però també al Regne Unit, Espanya i Europa.Sobre el cas de Puigdemont, Anwar admet que és "un procés difícil" tot i que està convençut que els seus advocats lluitaran l'extradició. "Alemanya, en els darrers anys, ha tingut la tradició d'acollir persones que escapaven de la persecució política i seria molt vergonyós que ara s'enviés Puigdemont a Madrid", assenyala.Per útlim, el lletrat britànic ha lamentat el paper d'Europa, sobretot, després de la violència de l'1-O i veu "trist" que la majoria dels països europeus -incloent-hi el Regne Unit- no s'expressessin clarament en contra. En aquest sentit, recorda que "intentar criminalitzar el dret de les persones a l'autodeterminació entra en conflicte amb la llei internacional"