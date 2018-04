Domènech surt malparat del debat intern de Podem

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 10:00 h

Dues candidatures han marxat del debat i d'altres han criticat obertament que el líder de CatECP ho pretengui ser també de Podem

Redacció | Les crítiques a la candidatura de Xavier Domènech per liderar Podem Catalunya s'han fet visibles aquest dimecres durant el debat entre els candidats a la secretaria general del partit que s'ha celebrat a Barcelona. La polèmica va saltar fa dies quan des de diverses candidatures es van denunciar "irregularitats" en el procés i "incompatibilitats" en la candidatura de Domènech, demanant la seva retirada.

Aquest dimecres, Merche Gil, candidata de 'Contigo sí se puede' i Cèlia Canovas, d''A les places', han participat de la presentació però per exposar les seves crítiques i posteriorment han abandonat el debat. D'altres, com la candidat Noe Bail de 'Som Podem' sí que han participat però han expressat clarament les seves crítiques al fet que qui lidera Catalunya en Comú Podem vulgui també liderar Podem. El debat l'han completat les candidatura de 'En Catalunya Podemos', 'Entre Totes Podem' i l'independent Cristian Medrano. Tots ells han reconegut que molta gent ha perdut il·lusió en el projecte i el paper de les territorials i han reivindicat que cal recuperar el que va fer néixer la formació.



Domènech és actualment el president del grup parlamentari de Catalunya en Comú – Podem i és també un dels candidats a liderar Podem. La Comissió de Garanties de Catalunya va acceptar inicialment la impugnació que van presentar Lluís Romance i la senadora i aspirant a la Celia Cànovas però la Comissió de Garanties Democràtiques estatal de Podem va decidir anul·lar la resolució i acatar la que va emetre inicialment el comitè electoral de les primàries de Podem Catalunya, que permetia a Domènech continuar amb la seva candidatura.



Polèmica i critiques

La polèmica ha continuat durant el procés amb les crítiques de diverses candidatures i que va portar a que en el debat del passat diumenge ni 'A les places, liderada per Cánovas, ni 'Amb tu sí que es pot', de Merche Gil hi participessin. Aquest dimecres però hi han assistit inicialment totes per fer la presentació però aquests dues s'han tornat a retirar. Cánovas ha explicat que ha assistit a l'inici "per respecte" als assistents i per poder dir davant de tothom que "s'ha infringit el reglament, la normativa" i que no tots els candidats estan "en condicions d'igualtat". De la seva banda, Gil ha assegurat que no només Domènech té incompatibilitats per poder optar al càrrec sinó que "hi ha incompatibilitat de diversos" dels membres de la candidatura.

Ja durant el debat les crítiques s'han repetit de la mà de Bail, qui ha preguntat a Domènech "com es pot gestionar o apostar per una veu pròpia i un Podem fort quan es dirigeix més d'una organització política" i com ho farà quan hi hagi conflicte entre les dues formacions. En el torn de preguntes s'han repetit preguntes d'aquest tipus dirigides a Domènech.

El diputat de CatECP no ha entrat en el cos a cos amb cap candidat i s'ha limitat a defensar que ell prové del 15-M, de les lluites, del naixement de Podem i que va ser el candidat de les formacions que van guanyar per dues vegades les eleccions estatals a Catalunya. Ha afegit que això el va convertir en portaveu de Podem però que malgrat tot "no estava vivint la vida interna" del partit, un dels motius pels que opta ara a la secretaria general. "Els nostres adversaris no som nosaltres mateixos, sinó que es diuen Convergèncai, Cs i PP", ha manifestat, al temps que ha reivindicat que cal aconseguir un Podem més fort.

Més poder als cercles ciutadans

Un altre dels tems que ha centrat part del debat ha estat la importància dels cercles, reivindicada per totes les candidatures amb diferents propostes. Per exemple, Xavier Buzón de 'En Catalunya Podemos' ha reclamat una direcció "més permeable" a la feina que es fa des dels cercles i Guillermo Álvarez, candidat de 'Entre totes podem' ha reivindicat que el partit es posi "al servei dels inscrits i dels cercles".

La qüestió catalana també s'ha tractat durant el debat però no ha estat un dels eixos principals, centrant-se en quin ha de ser el model de país pel que aposti el parit. En aquest sentit, Domènech ha reivindicat que el model pel que aposta és pel que porta temps apostant Podemos sobre un estat plurinacional amb el reconeixement de Catalunya com a nació i amb elements federals i confederals. De la seva banda, Ana Lupe d''Entre totes podem' ha afirmat que la formació "no és independentista i ho ha de dir sense complexos" i "fugint de l'ambigüitat", defensant un referèndum però fent campanya pel 'no' a la independència. A més, ha afirmat que qualsevol posicionament al respecte s'ha de consultar amb les bases.

El procés de primàries es va obrir després que el partit fos comandat per una gestora arran de la dimissió del seu anterior secretari general, Albano Dante Fachín. El calendari estableix que la votació, tant telemàtica com presencial, començarà aquest dijous i s'allargarà fins el proper dilluns. Està previst que l'11 d'abril es proclamin els resultats.

