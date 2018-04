Nou escàndol del PP: demandat per plagi

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 10:30 h

Els populars celebren aquest cap de setmana a Sevilla una convenció no exempta de polèmica

7 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La Convenció que el PP celebra aquest cap de setmana a Sevilla amb presència de Mariano Rajoy i tota la cúpula del partit i del govern espanyol no estarà exempta de polèmica.

Per una banda, Cristina Cifuentes, que en un inici havia quedat fora del programa, no ha acabat de convèncer amb les justificacions del seu màster i treball final de màster. I per l'altra, el PP ha estat demandat per plagi.

Els populars han estat acusats de plagiar el lema "Contigo crece España" i fins i tot la tipografia que s'ha triat per a la convenció nacional que se celebra a Sevilla els pròxims dies 6, 7 i 8 d'abril.

La demanda l'ha presentat la formació "Contigo Somos Democracia" i ho ha fet davant del Jutjat Mercantil de Madrid. Segons informa l'OKdiario, sol·licita una "mesura cautelar preventiva urgent relativa a la propietat industrial contra el PP, sobre infracció de dret de marca i indemnització de danys i perjudicis".

Aquest suposat plagi, hauria estat ja notificat el passat 22 de març a través d'un Burofax però els populars han decidit no aturar-se.







El president de "Contigo Somos Democracia", Enrique Aguar, també exportaveu de Ciudadanos a la Diputació de València, és el titular de la marca "Contigo". Però assegura també que el PP pretén utilitzar-la també a Zamora, Mallorca i en una convenció de Seguretat del mateix mes.

Notícies relacionades