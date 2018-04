Llegeix el text íntegre de la carta de Puigdemont des de la presó

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 10:00 h

El president legítim escriu des de la presó des de la presó de Neumünster

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El 130è president de la Generalitat es dirigeix al grup parlamentari de Junts per Catalunya per carta.

Missatge institucional de Carles Puigdemont Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes puigdemont

Presó de Neumünster, 5 d’abril de 2018

Benvolguts companys i amics de grup parlamentari,

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

Avui, que em trobo retingut a Alemanya, em veig obligat a dirigir-me a vosaltres per carta enlloc de les habituals trobades que fem a Brussel·les on podem compartir estones que són molt importants per mi. Enyoro poder parlar-vos directament i l’intercanvi de les vostres reflexions, però sento el vostre escalf i suport.Com sabeu, el passat dia 23 de març el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides va dictar unes mesures cautelars per les quals l’Estat espanyol ha de garantir al diputat Jordi Sànchez l’exercici en plenitud els seus drets polítics. La decisió és conseqüència de la vulneració del seu dret a sotmetre’s al debat d’investidura per a ser escollit president de la Generalitat de Catalunya, dret que tenia i té, atesa la seva condició de diputat del Parlament de Catalunya.No és aquesta una resolució menor ni trivial sinó de gran transcendència. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, amb seu a Ginebra, és un organisme que vetlla pel compliment, per part dels Estats signants, del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Tots els Estats que s’hi han adherit, entre els quals l’Estat espanyol, han de complir obligatòriament les resolucions que dicta el Comitè de Drets Humans. Val a dir que la resolució que afecta el diputat Jordi Sànchez va ser emesa amb una celeritat extraordinària, sens dubte a causa de la gravetat dels fets i a la irreversibilitat de la vulneració dels seus drets en el cas que aquest procés s’allargués excessivament.Estem davant d’una oportunitat, sense precedents, que hem d’aprofitar jurídicament i política en la defensa de la nostra causa a nivell internacional. Cal exigir a l’Estat espanyol el compliment de les mesures de les Nacions Unides i preservar els drets del diputat Jordi Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Fer-ho és un acte de justícia que repara el dany causat pels poders de l’Estat espanyol. Fer-ho insta l’Estat a comportar-se com la resta de països d’Europa i a respectar els drets polítics de tothom, inclosos els drets polítics de les minories que voldria silenciar. Ja que l’Estat espanyol no es comporta de manera democràtica per pròpia voluntat, almenys fem que respongui a les instàncies internacionals que té l’obligació d’obeir, en virtut dels acords signats.En el cas que l’Estat espanyol opti per ignorar el dret internacional i la petició del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, i perseveri en la seva persecució política i ideològica, demostrarà una vegada més que és capaç de qualsevol cosa per alterar el normal funcionament de la democràcia a Catalunya. Aquesta, que és una possibilitat ben real, l’hauríem també d’aprofitar per la defensa de llibertats polítiques de Catalunya, sumant a la nostra causa una nova vulneració dels drets civils al nostre país.Aprofito per reiterar el nostre compromís amb la formació de govern, perquè serveixi per enfortir-nos i desplegar el mandat de les urnes del 21 de desembre. A l’espera que ens puguem retrobar personalment ben aviat us envio una forta abraçada,