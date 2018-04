Aquesta és la carta de Jordi Sànchez des de la presó

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 11:00 h

El diputat de JxCAT l'ha fet arribar des de Soto del Real

Redacció | El diputat de JxCAT Jordi Sànchez ha fet arribar aquest dijous una carta des de Soto del Real que s'ha llegit al grup parlamentari

Presó de Soto del Real, 5 d'abril de 2018



Benvolguts companys i companyes del grup parlamentari de Junts per Catalunya,



Em poso en contacte amb tots vosaltres per mitjà d'aquesta carta per traslladar-vos algunes reflexions breus que vull compartir en el moment polític que vivim. Com bé sabeu, la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides amb data 26 de març, en la qual s’instava l’Estat espanyol a garantir els meus drets polítics, obre una escletxa i una garantia per tal de poder convocar un debat d'investidura, presentar el meu programa de Govern i ser sotmès a votació. Com també és ben sabut, i vosaltres millor que ningú, aquesta era la voluntat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya a principis de mes passat, però el jutge va optar per impedir la celebració d’aquest debat, que hauria de ser ben normal en una democràcia europea en ple segle XXI.



Estic al corrent de la carta que el president Carles Puigdemont també us ha adreçat i en la qual advoca per recórrer totes les potencialitats d'aquesta resolució del Comitè de Drets Humans. Proposar la meva investidura ara és una decisió justa jurídicament i necessària políticament. És evident que l’Estat espanyol no té altra opció que fer respectar la resolució del Comitè de Drets Humans. No fer-ho seria una escàndol jurídic majúscul i evidenciaria nítidament davant les Nacions Unides allò que fa temps que denunciem: que l’Estat espanyol no és una democràcia consolidada, que els drets polítics dels adversaris polítics del govern espanyol són vulnerats amb impunitat i que la llibertat d’expressió hi és seriosament amenaçada.



Estic totalment d'acord amb aquesta estratègia i amb les conseqüències que suposa, i voldria comptar amb el suport dels meus companys i companyes de grup. Jo, com tots els diputats i diputades de Junts per Catalunya, estic al servei de l'estratègia col·lectiva, i si aquesta és la voluntat del grup, hi seré amb totes les meves energies.

Vull agrair especialment i posar en valor la generositat del diputat i amic Jordi Turull, també injustament empresonat. Va tenir el coratge de presentar la seva investidura en un moment crític políticament i personalment, i va entrar a la presó sense haver completat la segona part del debat. Va fer-ho amb una gran dignitat: el poden posar entre reixes, però mai no podran empresonar les seves idees, la seva honorabilitat i el seu compromís.



Per tant, us comunico oficialment la meva plena disposició a afrontar el debat d’investidura, si així ho considera oportú la majoria del grup parlamentari.

Rebeu una salutació ben cordial.



Atentament,

Jordi Sànchez i Picanyol

Diputat del Parlament de Catalunya Junts per Catalunya

