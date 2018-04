Surt més car injuriar el rei que saltar-se la llei electoral

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 11:40 h

L'ABC pagarà 1.000€ per promocionar Arrimadas en la jornada de reflexió, 5.000€ menys que els dibuixants d'El Jueves que van caricaturitzar Felip VI

@JoanSole_ | La Junta Electoral Central ha decidit multar amb 1.000€ al diari nacionalista ABC després que aquest vulnerés el dia de reflexió publicant en portada una entrevista de caràcter electoralista de la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas.

La portada, denunciada pel Partit Popular, i l'entrevista són, segons la JEC, "un acte de campanya" que, en cap cas, "és un exercici de la llibertat d'informació". De fet, afegeix, entén que la publicació és "voluntària i conscient" del caràcter que té, ja que serveix de "corretja de transmissió d'un acte de campanya".Aquesta sanció xoca amb una altra que va imposar el jutge José María Vázquez Honrubia, qui va multar amb 3.000€ als dos autors de la caricatura de l'actual rei d'Espanya, Felip VI, a El Jueves per "injúries al Príncep Hereu". Una il·lustració on es podia veure Felip i Letizia mantenint relacions sexuals amb l'expressió "¿Te das cuenta? si te quedas preñada... ¡Esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida!". L'afirmació es contextualitzava amb la promesa de Zapatero de donar una subvenció de 2.500€ a les famílies amb residència legal a Espanya que tinguessin nens.