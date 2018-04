Emotiu detall dels presos de Soto del Real a Jordi Sànchez

Sànchez ha compartit aquest emotiu detall a través de les xarxes socials on ha donat les gràcies als reclusos i ha constatat la bona relació entre ells."Aquests cinc mesos, hi ha hagut mitjans de comunicació que han fet circular invencions sobre nosaltres a la presó... Dono les gràcies als interns de Soto del Real que li han fet aquest regal a la meva filla Abril".

Entre algunes de les informacions especulatives que han aparegut recentment en alguns mitjans de comunicació, destaca la ganivetada al coll d'un reclús a un altre davant del diputat mentre era a missa i que és un mal company de cel·la i que els reclusos l'abandonen perquè només parla d'independència. Però amb aquest tuit, Sànchez constata que no hi ha cap conflicte ni mal ambient amb els companys de presó.

Aquests cinc mesos, hi ha hagut mitjans de comunicació que han fet circular invencions sobre nosaltres a la presó... Dono les gràcies als interns de Soto del Real que li han fet aquest regal a la meva filla Abril #llibertat pic.twitter.com/Z9wen4lDAl

