Nova polèmica curricular al PP: el web oficial del partit inclou al currículum de Maroto un màster que no ho és

Adolf Hitparade Tarragona Tarragona

5 d'abril de 2018, 14.22 h

NO és el pa el que està torrat sinó el teu cervell, nano! Per cert, tu no vomites, sinó que cagues per la boca. Exactament igual que fan els teus adlàters de C's i PPerines, Visca Catalunya sobirana.

Tavernia aquestes porcades explica-les a la teva família, que podran prendre exemple i els hi serà útil estalviar piles i de pas ajudareu en conservar la natura!