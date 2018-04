Lamela vol empresonar Trapero per la via criminal

Lamela envia a judici a Trapero per pertinença a organització criminal i dos delictes de sedició per les mobilitzacions dels passats 20 i 21 de setembre davant la Conselleria d'Economia i les del dia del referèndum de l'1 d'octubre.

La jutge també processa per organització criminal i un delicte de sedició a l'exdirector dels Mossos Pere Soler i a l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat César Puig per l'1-O. També a l'intendent dels Mossos, Teresa Laplana, per un delicte de sedició per les mobilitzacions del 20 i 21 de setembre.Tots ells hauran de comparèixer el 16 d'abril a les 10h del matí a l'Audiència Nacional, on Lamela els comunicarà formalment la interlocutòria de processament. Lamela havia obert la causa per sedició i després de la investigació i les declaracions, decideix enviar a judici els investigats per aquest delicte.Precisament,va avançar que la jutgessa ja preparava el terreny per poder aplicar així la presó preventiva a Trapero amb la qual va poder tancar els Jordis, una manera d'actuar que tant juristes com l'exfiscal en cap de Catalunya, José Maria Mena, consideren desproporcionada i sense motiu.Pots consultarla interlocutòria de processament de Josep Luís Trapero, Pere Soler, César Puig i Teresa Laplana.