La CUP Tarragona planta el jutge que els citava pel 3-O

Els altres dos activistes acusats de desordres públics s’han acollit al seu dret de no declarar

Redacció | Tres dels investigats per la vaga general del 3-O a Tarragona s’han negat a comparèixer aquest dijous davant el jutjat d’instrucció número 2 de la ciutat, que els havia citat a declarar per un presumpte delicte de desordres públics.

Es tracta de Laia Estrada i Jordi Martí -tots dos regidors de la CUP a l’Ajuntament- i Santi Fortuny, vinculats també a moviments de l’esquerra independentista i a col·lectius anticapitalistes. Tots tres han justificat que no compareixeran voluntàriament davant el jutge perquè consideren que el procés respon a un “muntatge” policial i judicial de tipus polític. En cas que es dicti una ordre de detenció, han garantit que no prestaran declaració.



Segons han denunciat, se’ls acusa de ser els “capitosts” de les actuacions emmarcades en la jornada de vaga, malgrat que no en van ser els convocants ni tampoc se’ls va identificar. Els altres dos investigats, José Estrada i Antonio Mota, sí que s’han personat al jutjat, però s’han acollit al seu dret de no declarar. El lletrat que els defensa de forma conjunta, Carles Perdiguero, ha sol·licitat l’arxiu de la causa.



"Situació rocambolesca"



L’advocat ha recordat que les citacions es deriven d’un atestat dels Mossos d’Esquadra en base als fets ocorreguts a Tarragona durant el 3 d’octubre. Perdiguero ha subratllat que les persones citades a declarar no van ser objecte de cap identificació ni existeix cap base delictiva que se’ls pugui atribuir, per la qual cosa ha opinat que “no hi ha causa” per continuar. “És tot plegat una situació rocambolesca que ha de conduir en l’arxiu del procediment”, ha manifestat.

Segons han explicat, el motiu pel quals se’ls investiga per desordres públics són, segons l’expedient, “estar a la plaça Imperial Tarraco durant el matí del 3-O”. A tots ells, segons diuen, se’ls va citar com a persones a títol individual i en cap cas per les seves responsabilitats polítiques o sindicals.

Un dels investigats, Santi Fortuny, ha assenyalat que “no podem creure en una justícia que és capaç d’idear muntatges judicials i policials totalment polítics”. Fortuny ha insistit que no se’ls va identificar i que sospiten que els mossos van “tirar de fitxes policials per idear un muntatge al voltant d’una idea, que és nosaltres som suposadament capitosts d’una munió de gent que lliurement va fer vaga”. “No té cap ni peus, perquè nosaltres no vam convocar cap vaga, sinó els sindicats i la gent hi va participar massivament. Forma part de l’estratègia repressora de l’Estat per criminalitzar aquells que lluitem”, ha defensat.



"Tarragona no té por"

Per la seva banda, Laia Estrada, que és regidora de la CUP a Tarragona i portaveu del Secretariat Nacional dels cupaires, ha explicat que la seva decisió de no comparèixer és política. Estrada ha criticat el caràcter “dictatorial” de l’Estat i el miler de persones encausades arran de l’1-O. Això, ha dit, només té l’objectiu de “criminalitzar la protesta i la lluita i generar por perquè la gent no protesti davant aquesta barbàrie”, mitjançant “muntatges policials”.

Estrada ha cridat totes les persones que siguin víctimes de “represàlies” a participar de la campanya ‘Tarragona no té por’, que aplega entitats i partits sobiranistes per “defensar-se de la repressió de l’Estat”. La regidora ha criticat que, a diferència de molts casos de corrupció que són arxivats per manca de proves, la fiscalia hagi tirat endavant la causa del 3-O malgrat que “no s’aguanta per enlloc i no hi va haver violència per imputar desordre públic”.

Finalment, Jordi Martí, que també és regidor de la CUP a Tarragona i sindicalista de la CGT, ha denunciat que la causa respon a “una invenció de mentides”. Martí ha recordat que durant la jornada del 3-O no va haver-hi violència i ha titllat d’estupidesa que els acusin de liderar una vaga que va mobilitzar 25.000 persones als carrers de la ciutat. “Cal plantar cara, cridar a la desobediència civil davant els seus atacs i tenir clar que el que estem fent és absolutament democràtic”, ha tancat.



Una possible segona cita

Ara, el jutge els podria citar una segona vegada perquè compareguin, però els tres investigats que l’han plantat aquest dijous ja han dit que no hi aniran de forma voluntària. Per això, segons han reconegut, si el magistrat dicta una ordre de cerca i captura contra ells perquè ho facin forçosament, tampoc prestaran declaració.

Mentre els investigats entraven als jutjats o romanien fora de l’edifici judicial, mig centenar de persones els han donat suport amb cartells i pancartes en el marc de la campanya ‘Tarragona no té por’, impulsada per entitats i partits sobiranistes. Els Mossos d’Esquadra han desplegat un ampli dispositiu per custodiar l’edifici, amb la presència d’agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) amb armes llargues i diverses patrulles de Seguretat Ciutadana.

