El vídeo contra la repressió que no et deixarà indiferent perquè #DemàPotsSerTu

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 14:00 h

Presenten una campanya contra la regressió de drets fonamentals

Redacció | Òmnium Cultural, conjuntament amb altres entitats pro drets humans i per la pau han presentat la campanya #DemàPotsSerTu per denunciar la regressió democràtica de l'Estat. En l'acte de presentació a Can Batlló han fet una crida a la mobilització i a treballar junts per combatre la repressió.

Presentem, conjuntament amb altres entitats pro drets humans i per la pau, la campanya #DemàPotsSerTu per denunciar la regressió democràtica i treballar junts per aturar-la. La repressió de l'Estat espanyol afecta a tots aquells que pensen diferent, fem junts un pas més! pic.twitter.com/Ti23UvWhR6 — Òmnium Cultural (@omnium) 5 d’abril de 2018



Missatge des de la presó:



Transformem la por i l'autocensura en esperança. En cultura sense renúncies. Omplim de llum la foscor que ens empresona. Alcem la veu per recobrar la llibertat #DemàPotsSerTu pic.twitter.com/qKNCfXk9Lt — Jordi Cuixart (@jcuixart) 5 d’abril de 2018 Tanmateix, Jordi Cuixart ha donat suport des de la presó de Soto del Real a la iniciativa. A través d'un tuit ha demanat que "alcem la veu per recobrar la llibertat" i ha apel·lat a transformar la por i l'autocensura en esperança.

Òmnium Cultural, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, l'Associació Irídia, l'Institut Internacional per l'Acció Noviolenta i la Fundació per la Pau han engegat aquesta campanya per denunciar la "vulneració de drets i llibertats" que l'Estat espanyol està fent a Catalunya."Qualsevol que tingui idees contràries a l'Estat, pot veure vulnerats els seus drets", ha lamentat el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri. Per això, les entitats impulsores han fet una crida a la mobilització contra la persecució i repressió, no només a dirigents independentistes, sinó també a cantants, periodistes, tuitaires i activistes.Precisament, en l'acte de presentació han participat els rapers Pablo Hasel i Valtonyc, la periodista Mercè Alcover, el regidor de Sant Joan de Vilatorrada i comendiant, Jordi Pesarrodona i l'activista Cassandra Vera. Aquest és el vídeo de la campanya: