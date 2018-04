El Parlament investigarà els atemptats a Barcelona i Cambrils sense el suport de PP i C's

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 14:30 h

Barregen el procés català amb la seva negativa a crear una comissió d'investigació

Redacció| El Parlament ha aprovat avui la creació d'una comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, que van deixar 16 víctimes mortals i 120 persones ferides. Una iniciativa que ha sorgit del bloc republicà a la cambra (JxCat, ERC i la CUP) i que ha rebut l'aval del PSC (amb la condició que es declari reservada una part de la comissió) i CatECP; però no de C's i PPC, que s'han abstingut en la votació.

"Ens preocupa el possible mal ús d'aquesta eina parlamentària, i que la seva finalitat instrumental sigui donar ressò a unes conclusions prefixades". Aquest és el motiu que ha esgrimit Matías Alonso, diputat de Ciutadans, per no votar a favor de la creació de la comissió d'investigació al Parlament. Ha aprofitat -també- per parlar sobre el procés sobiranista i criticar la comissió sobre l'Operació Catalunya en la legislatura passada i ha anunciat que proposaran una altra comissió d'investigació al voltant d'un presumpte "espionatge polític".



Al seu torn, el PP ha acusat el bloc republicà d'impulsar la comissió per "seguir instal·lats en el conflicte institucional" i enfrontar la policia espanyola i catalana. Xavier García Albiol ha instat els diputats a investigar sobre temes que "preocupen la ciutadania".

Durant el debat de la sessió plenària d'aquest dijous, el diputat de JxCat i alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha demanat que la cambra posi "llum i ordre" per completar el "cicle de dol" que necessita tancar la ciutadania. Al seu torn, la diputada d'ERC Montserrat Fornells ha apostat per posar "llum" a la cadena de coordinació de forces policials sobre l'imam de Ripoll i ha apuntat que "és preocupant que el CNI estigués més concentrat buscant urnes i paperetes que els terroristes". Al seu torn, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha reclamat, alhora, combatre la inslamofòbia i revisar la geopolítica que fa de "caldo de cultiu" per aquesta mena d'atacs: revisar el pacte de les Açores de l'expresident espanyol José María Aznar per entrar a la guerra de l'Iraq o els "negocis d'armes" del Gobierno i la monarquia. Però si en alguna cosa han coincidit els partits sobiranistes és en el fet que cal aclarir quina relació hi havia entre l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i el CNI, després que diversos mitjans de comunicació hagin assegurat que era confident dels serveis d'intel·ligència espanyols.JxCat, ERC i la CUP asseguren que la comissió al Parlament neix de la negativa al Congrés espanyol d'iniciar una investigació i del fet que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, hagi evitat donar explicacions a la ciutadania. A la cambra catalana, hi ha hagut avui moments de record per Josep Lluís Trapero -apartat de les seves funcions i processat per sedició- i Joaquim Forn -empresonat a Madrid- per la seva resposta i gestió dels atemptats.