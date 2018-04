Un alcalde valencià llueix l'àguila franquista a la seva capçalera de Facebook

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 15:45 h

Jerónimo Bermúdez Lara té el seu perfil carregat de patriotisme espanyol del més ranci

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | L'herència franquista del PP, tot i passats 43 anys de la transició, segueix més viva que mai. Ho demostren di a dia els seus líders de primera línia i també els seus representants locals, alguns amb més dissimulació que d'altres. Avui us expliquem el cas d'un alcalde popular al País Valencià que lluïa a la capçalera del seu perfil de Facebook una bandera espanyola amb l'aguilutxo franquista.

Jerónimo Bermúdez Lara és l'alcalde de Tormos, al nord d'Alacant i és del Partit Popular i franquista. De fet, li "encanta" tant la bandera preconstitucional amb l'àguila franquista que la tenia de capçalera al seu perfil de Facebook. Després de rebre comentaris sobre el que significava la bandera, la va canviar per una de reglamentària tot i que, als comentaris de la foto, assegurava que era pitjor un llacet groc que l'aguilutxo.

Ara la foto continua al seu perfil però no com a capçalera. De fet, Bermúdez Lara és un apassionat dels muntatges patriòtics de to ranci tal com mostra el seu historial de fotografies, totes en obert. Té un missatge que diu "yo soy perfecto y también español" i diferents fotomuntatges de principiant de Photoshop on surt ell retallat amb el fons de l'estanquera.











Eldiario.es va capturar les respostes que va fer l'alcalde a alguns dels seus veïns.

Notícies relacionades