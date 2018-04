Nou cop de mà de TVE al PP: censura a l'oposició durant el ple pel frau del màster de Cifuentes

5 d'abril de 2018, 17.28 h

Massiel acusa el catalanisme d'haver donat diners a Serrat per no anar a Eurovisió



La renúncia del cantautor Joan Manuel Serrat a actuar al festival d'Eurovisió del 1968 per no poder cantar en català va generar una polèmica que encara dura a dia d'avui. La cantant Massiel ha assenyalat el catalanisme en una entrevista a El Mundo per haver pressionat Serrat perquè no es presentés al festival si no cantava el La, La, La en català com a mostra de protesta contra la situació de la llengua... Llegir més