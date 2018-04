Tabàrnia surt malparada en unir-se a la campanya mediàtica contra els CDR

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 17:15 h

Destapen les seves mentides a Twitter

M.B| L'Estat espanyol ha iniciat una campanya per criminalitzar els CDR acusant-los falsament d'usar la violència. Ara, des dels partits unionistes o els mitjans de comunicació de la caverna - 'La Razón', per exemple, va manipular una notícia usant una foto d'una agressió feixista a València per parlar dels Comitès- ha arribat a Tabàrnia, que n'ha sortit malparada.

Des del seu compte de Twitter, el moviment espanyolista ha publicat un text en relació a les protestes ciutadanes al carrer impulsades pels CDR contra l'autoritarisme i la repressió de l'Estat espanyol les darreres setmanes, on lamenta"desenes de carreteres tallades, locals amb tots els vidres trencats, contenidors cremant, fills de policies assetjats, desenes de milers de ciutadans atrapats en autopistes, seus de partits acordonades, domicilis de jutges atacats". Per il·lustrar (i provar, segons ells) tot això, adjunten una fotografia on es veu un jove a dalt d'un contenidor bolcat a terra i altres cremant al seu voltant. Pretenen fer creure als usuaris de Twitter que es tracta d'una imatge recent de les protestes a Barcelona.Però els ha sortit el tret per la culata i la mateixa autora de la fotografia, Alejandra Núñez, ha retratat les seves mentides a Twitter. Apunta que es tracta d'una imatge de la vaga general del 29 de març de 2012 (ho demostra un article publicat un dia després a 'Vice', on apareix la fotografia signada per ella) i demana a Tabàrnia que "no manipulin" amb les seves informacions falses.