Felipe González compara el procés independentista amb el règim de Maduro

5 d'abril de 2018, 19.44 h

Compte! Avís per a navegants! en aquest fèrum, si no ets "de la Ceba", et linxaran a insults i finalment, ni que critiquis el nazi - onanisme des d'una postura d'esquerres o llibertària, et suplantaran i amb el teu nick escriuran bajanades com "Arriba España y viva Franco". Típic del Cau o de les colònies d'estiu dels nens de papà de papis conyvergents.



Que "comenti" la vostra puta mare, k-brons!