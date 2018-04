Què tenen a veure els GDR amb el 'makineo' dels 90 a Catalunya?

Els Segadors del Maresme tenen la seva base a Mataró (Chasis, Megatron i Kontrol) i Libera Girona comparteix territori amb el que era el Xque, a Calella de Palafrugell (Baix empordà). El GDR La Resposta té la seva base a Terrassa (Pont Aeri) i ocupa la zona del Vallès Occidental. Resistencia Castellbell i El Vilar, D.U.E i Resistencia Pont de Vilomara actuen a la zona del Bagés (Pont Aeri). També a la Catalunya Central el GDR 1.000 patriotas comparteix territori amb Scorpia i, a Tarragona, Llibera La Selva amb Level 0.

Aquestes deu territorials són, segons el diari 'El Español', D.U.E (Democracia y Unidad Española), Groc Enlloc, Brigada 155, Segadors del Maresme, 1.000 patriotas, La Resposta, Resistencia Pont de Vilomara, Resistencia Castellbell i El Vilar, Libera Girona i Llibera La Selva. I aquí ve la curiositat: el mateix diari va crear un mapa amb les localitzacions de cadascun que coincideix (de manera, si més no, suggestiva) amb un altre mapa fet per ells mateixos el novembre del 2016 de les discoteques de música màquina a Catalunya durant els primers anys de la dècada dels noranta. El diari 'ARA' va fer un altre mapa. Hi ha alguna vinculació entre aquells ambients i els escamots que volen "netejar Catalunya"?Pot ser que no hi hagi una relació directa, però no està de més destacar que tots els GDR tenen la seva zona d'actuació a prop d'una de les discoteques màquina més emblemàtiques de Catalunya. Groc Enlloc -per exemple- va néixer a la comarca d'El Garraf, com la 'Central', que tenia la seva seu a Cubelles. 'Brigada 155' està radicat al Barcelonès (a Barcelona hi havia el Psicodromo) i actua a les comarques limítrofes, com el Baix Llobregat o el Vallès Oriental i Occidental. Nau B-3 va tenir una de les seves seus temporals a Castelldefels (Baix Llobregat) i la mítica Pont Aeri a Vallgorguina (Vallès Oriental).