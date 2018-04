Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 19:00 h

Alemanya deixa en evidència la justícia espanyola i, a més, descarta la rebel·lió pel president

M.B| La justícia alemanya ha deixat Carles Puigdemont en llibertat sota fiança de 75.000 euros. El president sortirà de la presó demà, quan aboni aquesta quantitat.

La fiança alemanya, baixa en comparació amb les fixades a Espanya



Els 75.000 euros que se li imposen de fiança a Puigdemont és una xifra baixa si es compara amb les fiances que s'han imposat als dirigents independentistes a l'Estat espanyol. El passat 4 de desembre -per exemple- Llarena va decretar llibertat sota fiança per a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell (150.000 euros), Dolors Bassa (100.000 euros), Jordi Turull (100.000 euros), Josep Rull (100.000 euros) i Raül Romeva (100.000 euros); per posteriorment decretar de nou el seu ingrés a presó el passat 23 de març.



Recurs contra el delicte de malversació



Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Puigdemont, ha fet declaracions després de l'alliberament de Puigdemont i ha assegurat que presentaran un recurs contra el delicte de malversació.



La reacció de Carles Puigdemont



Carles Puigdemont ha reaccionat via Twitter agraint tots els suports.



A més, l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein ha rebutjat el delicte de rebelió -en considera que a Catalunya no hi va haver violència- que apareix en la petició d'extradició a l'Estat espanyol del jutge del Tribunal Suprem espanyol, Pablo Llarena.El procés per decidir si s'extradita o no el president de la Generalitat no ha finalitzat, però el que és segur és que només se'l podria enviar a Espanya al·ludint al delicte de malversació del qual també l'acusa Llarena a l'euroordre. La fiscalia alemanya no podrà recórrer la sentència del jutge sobre Puigdemont.