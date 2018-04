Els tuits sobre Alemanya que l'unionisme està desitjant esborrar

Última actualització Dijous, 5 d'abril de 2018 19:50 h

Del que deien al que deuen pensar, després de la decisió de la justícia germànica

M.B| "Un país federal com Alemanya tracta amb igual o més duresa penal la rebelió/alta traició que l'Espanya autonòmica. Destruir una democràcia europea es paga car". Són paraules del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, via Twitter el passat 26 de març; quan sembla que no esperava que la justícia alemanya deixés avui en evidència l'espanyola descartant el delicte de rebel·lió per extradir Carles Puigdemont. De moment, Rivera encara no s'ha pronunciat sobre la decisió, però segur que està desitjant esborrar la piulada.

Hola @Albert_Rivera. Adjunto tu tuit de cuñao para que te lo vayas comiendo con patatas y reducción de Pedro Ximenez. pic.twitter.com/I55cFEhB6e — Manuel García (@Candeliano) 5 d’abril de 2018

Dice la justicia alemana que no hay equiparación del delito de rebelión con el de alta traición porque no se cumple el requisito de la violencia. El Supreno tiene trabajo para demostrarles que la hubo y que Puigdemont estaba avisado por su propia policía. https://t.co/1csMAsB0b7 — Rosa Díez (@rosadiezglez) 5 d’abril de 2018





Danke Deutschland https://t.co/RomV4ORoKe — OKDIARIO (@okdiario) 27 de març de 2018

El líder del partit ultradretà Vox (acusació popular en la causa contra els polítics independentistes al Suprem) Santiago Abascal, pensava el dia de l'empresonament de Carles Puigdemont a Alemanya que el president havia "triat un mal país per a ser interceptat". Què en pensarà ara?



El delincuente prófugo Puigdemont detenido en Alemania. Parece que ha elegido un mal país para ser interceptado. Espero que se le entregue con celeridad. pic.twitter.com/c1aB0Sjsty — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 25 de març de 2018 El líder del partit ultradretà Vox (acusació popular en la causa contra els polítics independentistes al Suprem) Santiago Abascal, pensava el dia de l'empresonament de Carles Puigdemont a Alemanya que el president havia "triat un mal país per a ser interceptat". Què en pensarà ara? També ho feien mitjans de la caverna mediàtica, com 'Okdiario', que segurament publicaran editorials molt diferents a partir d'ara:

Si ho ha fet, en canvi, la co-fundadora d'UPyD, Rosa Díez, amb un tuit en que intenta contradir la justícia alemanya en el fet que no hi ha hagut violència a Catalunya; tot i que el passat 3 d'abril confiava que acabés amb la "fuga" de Puigdemont i li donava les gràcies per mantenir-lo a presó.