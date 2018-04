Bèlgica deixa Comín, Serret i Puig en llibertat sense fiança

escardapenyes Palma Palma

5 d'abril de 2018, 20.31 h

Mira per on, vaig a la farmácia a cercar lode cada més i me trob una coa de gent comprant pastillas per aturar diarreas i gastroenteritis, se veu que les notícies d'Alemanya i Brusseles está afectant fort la fatxanderia esppanyola.

Se supose que Llarenas, Lamelas i altres herbas com Catalá, Zoido,SSS.i derivats que sempre acceptan les decisions judicials se retrecteran, o se retreteran, ¡ ai ! EsPPaña quins PPaPParillos que feu.

Salut i República dels Paísos Catalans, ara més que mai