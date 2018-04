Comín, després de la plantofada europea a la justícia espanyola: ''lluitarem perquè la nostra extradició no es produeixi''

5 d'abril de 2018, 23.17 h

Què pasa, hipócritas, fills de puta nazis...? Ara, Alemanya ja no és nazi... fins fa menys de 12 hores, la Merkel era la versió femenina de Hitler i vescanviava el cap del Puigdement per la venda de no sé quants avions Eurofighter... ara Alemanya és lo més de lo més... i el FDLGP colpista, neocón i NAZI del Puigdement torna a ser "eeel puuutuuu aaaamuuuu" segons la senseDepilar Rahola. Aneu a cagar, racistes de merda, foragitareu (com diu el vostre pastor que us pastoreja) a la vostra ... Llegir més