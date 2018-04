La Casa Real esbronca a TVE per difondre les imatges de la baralla entre Sofia i Leticia

Última actualització Divendres, 6 d'abril de 2018 10:00 h

Les imategs no han sentat gaire bé a la Zarzuela

Redacció | Ja queden pocs aspectes per analitzar del controvertit vídeo que recull la baralla entre la Sofia i la reina Letícia.

Es tracta de l'intent de Sofia (79 anys) per fer-se una foto amb les seves dues nétes mentre les abraçava. Qui va aturar-ho, va ser Leticia (45), però Felipe (50) tampoc no va reaccionar com en Juan Carlos I (80).

Però la polèmica ha arribat ara per l'autoria de les imatges. Segons recull El Español, les imatges serien de TVE. D'aquesta manera, prové d'un ens públic. Fet que no ha agradat gens a la Zarzuela, que es pregunta per què es van difondre.

Tal com recull el mateix diari, un alt càrrec de la Zarzuela ja va expressar el seu enfado i contrarietat a la direcció per haver difós les imatges. Normalment, l'encarregat és Alejandro del Riego, corresponsal de TVE de la Casa Reial, però aquell dia estava de festa. Algunes veus diuen que l'error podria restar precisament en aquest fet.

