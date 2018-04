Última actualització Divendres, 6 d'abril de 2018 11:30 h

Artadi celebra que la justícia alemanya deixi Puigdemont en llibertat sota fiança

Redacció | JxCat dona per fet que Jordi Sànchez serà investit en segona volta.

Així ho ha assegurat la portaveu del grup parlamentari, Elsa Artadi, en una entrevista a TV3, aquest divendres al matí: "No tenim cap dubte que la passarem [la investidura] en segona votació, ho estem treballant. Tenim lligat a tres que passarà això", ha afegit per després confirmar que ja tenen pactat amb ERC i la CUP investir el número dos de JxCat en segona volta, és a dir, per majoria simple.



D'altra banda, Artadi ha celebrat que la justícia alemanya deixés ahir en llibertat sota fiança Carles Puigdemont, perquè ara els advocats es podran centrar en "demostrar" que tampoc hi hagut delicte de malversació.

