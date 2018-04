L'ANC Alemanya, grups antifeixistes i el CDR mantenen la concentració de dissabte a Neumünster

Vadó Trepat Solsona Solsona

6 d'abril de 2018, 13.38 h

TABERNÍCOLES, no us capfiqueu pas. Teniu una bona solució al vostre abast. Demaneu que el rei Carnestoltes Boadella Primer que us faci un numeret dels seus. Segur que quedareu ben distrets, i del demés ja no us en recordareu.

Tabernícoles, si esteu nerviosos es perquè voleu. El vostre bufó us relaxaria d´allò més. Tan sols espera a que li demaneu. Au, vinga, a què espereu?