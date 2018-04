Gran expectació a la porta de la presó de Neumünster a l'espera de la sortida de Puigdemont

Última actualització Divendres, 6 d'abril de 2018 11:20 h

S'ha desplaçat una delegació de JxCat i d'ERC

Redacció | Gran expectació a la porta de la presó de Neumünster a l'espera de la sortida de Carles Puigdemont després que ahir a les 11 de la nit es fes efecttiu el pagament de la fiança de 75.000 euros. Fins a Alemanya s'han desplaçat una delegació de JxCat i d'ERC per rebre el president. La justícia alemanya ha dictat aquest dijous llibertat per Carles Puigdemont i ha descartat el delicte de rebel·lió.

Una trentena de professionals dels mitjans de comunicació fan guàrdia a l'espera de la sortida de Carles Puigdemont de la presó de Neumünster © Guifré Jordan Comparteix Tweet

Desenes de professionals de diversos mitjans de comunicació fan guàrdia a les portes del centre penitenciari. També s'hi han concentrat catalans residents a Alemanya per rebre a Puigdemont quan surti de la presó.



Fins al lloc també s'hi està desplaçat una delegació de 15 diputats de JxCat i d'ERC. Entre els republicans que han viatjat a Neumünster hi ha Gerard Gómez del Moral, Anna Caula, Adriana Delgado i Ernest Maragall.



La previsió és que el president abandoni el centre durant el matí d'aquest divendres. Però segons informa l'ACN, per ara, la Fiscalia no té constància de què s'hagi fet efectiu el pagament de la fiança que la justícia alemanya ha imposat al president per poder sortir de la presó.

D'altra banda, el president té previst fer una roda de premsa aquest divendres a les 18 de la tarda. "Ens veiem demà. Moltes gràcies a tots!", va celebrar ahir Puigdemont a través de Twitter.

