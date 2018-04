El Suprem creu que Alemanya ''s'ha extralimitat''

L'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein ha descartat aquest dijous el delicte de rebel·lió en la petició d'extradició a Espanya de Puigdemont i ha acordat deixar-lo en llibertat sota fiança de 75.000 euros mentre n'estudia una possible entrega.

Així ho ha recollit aquest divendres l'OKdiario, que assegura que la justícia alemanya "ha desbordat i desenfocat el marc de l'euroordre", ja que s'hauria d'haver limitat a efectuar "un judici de contrast entre les dues legislacions, la penal alemanya i l'espanyola". Aquestes mateixes fonts, afirmen que la Fiscalia "no havia d'examinar la fundabilitat de l'acusació" i que per tant s'hauria "extralimitat".

