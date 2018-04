L'alcalde de Coripe sobre la crema del ninot: ''pensava que seria Puigdemont''

Última actualització Divendres, 6 d'abril de 2018 14:30 h

L'edil s'excusa i demana perdó als pares de Gabriel per l'enrenou generat després de la celebració d'una macabra tradició

Redacció | Polèmica en el municipi de Coripe, a Sevilla, després que el passat diumenge de Setmana Santa es cremés un ninot que representava l'assassina del menor Gabriel, una tradició que es repeteix any rere any. Aquest cop, però, l'alcalde de la localitat ha sortit en defensa de la macabra pràctica i ha demanat perdó als pares del menor assassinat amb una patètica excusa.

"Pensava que seria Puigdemont", ha argumentat l'alcalde de Coripe, Antoni Pérez, en referència al ninot cremat i com a disculpa als pares del menor assassinat per tot el "rebombori que s'ha generat", segons recull la Cope.

Els pares de Gabriel han emès un comunicat en el qual mostren la seva "frustració i tristesa" per tot el que ha succeït i on lamenten que milers de persones poguessin veure aquesta mostra de "rabia i indignació".

Pérez ha defensat la festa de la 'Crema de Judes' i ha assegurat que al seu poble no són racistes, tal com han denunciat el Moviment contra la Intolerància a la Fiscalia per un delicte d'odi.

Els pares i mares de l'AMPA del municipi són els que trien el personatge conegut que serà disparat fins a cremar perquè "ha fet una mala acció".

