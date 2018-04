Puigdemont surt de la presó de Neumünster: ''Exigeixo la llibertat de tots els presos polítics''

A les portes del centre penitenciari hi ha hagut, al llarg de tot el mati, una gran expectació de periodistes i de catalans residents a Alemanya. Tanmateix, una delegació de JxCat i una altra d'ERC s'han desplaçat aquest divendres fins allà per rebre Puigdemont.





Així doncs, el president ha quedat en llibertat, segons El president ha sortit de la presó després que ahir a les 11 de la nit es fes efectiu el pagament de la fiança de 75.000 euros que la justícia alemanya va imposar-li per poder sortir de la presó. El dipòsit però, s'ha fet efectiu més tard de les 7 del matí, tal com estava previst.Així doncs, el president ha quedat en llibertat, segons ha comunicat la Fiscalia alemanya , a les 11:14 hores però la sortida s'ha retardat fins la 13.55h. Ara, Puigdemont s'haurà de quedar a Alemanya i no podrà tornar a Bèlgica.



Exigeix la llibertat dels presos polítics a l'Estat



En un faristol improvisat davant la façana de la presó, el president ha denunciat que la democràcia i la separació de poders a l'Estat espanyol "corre risc" i ha reclamat l'alliberament de tots els dirigents independentistes empresonats. "És una vergonya tenir presos polítics", ha sentenciat.



Tanmateix, ha recordat que Catalunya sempre ha apel·lat al diàleg però l'única resposta que "hem rebut és de violència i repressió", ha recordat. Per això, diu que ara és l'hora de fer política. "No hi ha excuses", ha reblat.

D'altra banda, el president té previst fer una roda de premsa aquest divendres a les 18 de la tarda. "Ens veiem demà. Moltes gràcies a tots!", va celebrar ahir Puigdemont a través de Twitter.