La CUP insisteix: ''el nostre candidat és Puigdemont''

Així ho ha explicat el diputat anticapitalista Carles Riera en una roda de premsa al Parlament aquest divendres al matí. Després que la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, anunciés aquest matí que JxCat ja tenia "lligat" amb ERC i la CUP investir Sànchez en segona volta, Riera ha negat cap acord per fer president l'exlíder de l'ANC.De fet, els cupaires insisteixen que el seu candidat és Carles Puigdemont: "Avui és més fort que abans", ha proclamat Riera, després que la justícia alemanya el deixés en llibertat sota fiança.En aquest sentit, el diputat de la CUP ha tornat a oferir el seu subgrup parlamentari per entrar a la Mesa si és per facilitar la investidura de Puigdemont, que és qui creuen que té "més legitimitat internacional" ara mateix.