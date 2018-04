Última actualització Divendres, 6 d'abril de 2018 15:30 h

Titlla Rajoy de ''covard'' i ''gallina'' per mostrar una reacció tova

Redacció| La caverna mediàtica espanyola està enfadada per l'alliberament de Carles Puigdemont i no fa cap esforç per amagar-ho. Un dels seus portaveus més cèlebres, el periodista Federico Jiménez Losantos, ha usat el seu programa a 'esradio' per treure la bilis contra el jutge alemany que ahir va dictar la sortida del president de la presó de Neumünster i va rebutjar el delicte de rebel·lió per manca de violència a Catalunya.

''El covard de La Moncloa"



"Ahir, Alemanya va demostrar perquè no funciona la Unió Europea i -de pas- perquè no funciona Espanya". Per a Federico Jiménez Losantos, la decisió del jutge alemany sobre Carles Puigdemont va posar de manifest que "Espanya no és un país, Espanya és una colònia, un desert, una porqueria" amb un govern que "és, com vulgarment es diu, una merda".



Un poco de poesía por la mañana de la mano de Federico Jimenez Losantos. Qué vergüenza tanto odio junto @esRadio. pic.twitter.com/1vf9WsgreR — Marçal Llimona (@marsal_llimona) 6 d’abril de 2018 El periodista carrega durament contra "el Govern d'Espanya, Espanya sense govern" per tenir una reacció massa tova a la lliçó de democràcia de la justícia alemanya. "Un miserable, un fastigós racista jutge Alemany, ofèn a tots els espanyols, considera que no tenim dret al nostre Estat, es burla de la nostra Constitució, es burla del nostre ordenament jurídic i penal, i surt el covard de La Moncloa [Mariano Rajoy] ,que no pot ser més covard i més gallina, dient que confia en la justícia espanyola". I, ha afegit -amb un to del tot alterat- que el "jutge de províncies" alemany "es va burlar, es va orinar a la pitrera del jutge Llarena, del Gobierno d'Espanya, del Parlament espanyol, de la Constitució Espanyola i de tots els ciutadans espanyols que estem en contra que es destrueixi el nostre país".

Per tot això, Federico Jiménez Losantos ha titllat el magistrat de l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein de "jutge infecte" i l'ha acusat de dur a terme un "acte de racisme repugnant" per "considerar que un règim constitucional està bé per a la raça ària, però no per aquests països, per als porquets del sud que estem bé per rebre els turistes alemanys, però no per tenir els mateixos drets". "És típic del racisme protestant contra els països catòlics, els pollosos països del sud", ha dit Losantos, exacerbat.