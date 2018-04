Puigdemont posa en escac els 'espanyols progres' en la resposta a la carta d'un adolescent andalús

Alexandre Pineda Fortuny Barcelona Barcelona

6 d'abril de 2018, 17.28 h

UN APLAUDIMENT PER EL JOVE DE JAEN MARIO MARIN, PER LA SEVA VISIÓ DE `PROGRÉS EFECTIU I CERT, I PER EL PRESIDENT PUIGDEMONT PER LA SEVA RESPOSTA, MALGRAT LA LLEI MORDASSA, HI HA D'ANYS ESPANYOLES DEMÒCRATES QUE DE BONA LÒGICA VEU LA REPÚBLICA CATALANA, COM LA PORTA PER LA SEVA PER ACONSEGUIR LA VERITABLE UNITAT ENTRE POBLES NO L'ENGANY DE LA "UNIDAD" LA QUE NOMÉS ÉS PELS PROPIETARIS DE LA "FINCA, ESPAÑA".MARINALEDA A ANDALUSIA TAMBÉ L'ASSEMBLEA ANDALUSA, DERECHO DE DECIDIR A MADRID I... Llegir més