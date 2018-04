Les quatre portades que retraten l'odi d'El Periódico contra Puigdemont

Última actualització Divendres, 6 d'abril de 2018 16:00 h

La llibertat del president legítim destapa l'obsessió d'Enric Hernández per fer caure el líder republicà

Redacció | Quatre portades amb quatre moments que retraten la deriva antirepublicana del diari d'Enric Hernández.

Ofegats econòmicament, amb retallades salarials i acomiadaments, mes rere mes van caient les vendes mentre augmenta la bel·ligerància del diari contra el procés republicà.

La primera portada que mostrava aquest afany de carregar-se el president fou quan Puigdemont va arribar a Brussel·les, on, no només el diari d'Enric Hernández exigeix un 'President, déjelo ya', sinó que afirmava que Bèlgica va comunicar a la delegació catalana que no era benvinguda.

El missatge de Puigdemont a Comín afirmant que "el Pla Moncloa triomfa" va servir d'excusa al que fou el diari progressista de Catalunya per titular en lletres ben grans "Se acabó".

La detenció de Puigdemont a Alemanya va animar el titular 'El final de la escapada', "una fugida" que avui ha digerit com ha pogut el diari unionista quan ha carregat contra Llarena i l'executiu espanyol: "Bofetón al Tribunal Supremo y a Rajoy".