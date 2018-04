La policia germànica ja té en coneixement la crida a la violència de Losantos contra els alemanys

A cabezones no nos gana nadie pic.twitter.com/r0OHs189gH

La xara s'ha omplert ràpidament de comentaris i molts usuaris han compartit el moment. L'àudio ha arribat, fins i tot, a la policia alemanya que ha respost amb un tuit explicant que ja han estat informats d'aquestes declaracions incendiàries: "n'estem al corrent, moltes gràcies". Però la cosa no ha acabat aquí, tal com recull el tuitaire Bernat Castro, la policia alemanya s'ha dedicat a contestar a tothom que l'ha avisat.

Losantos demanava avui una resposta contra Alemanya "el ratolí pot fer molt mal al gat" i posava d'exemple que haurien "d'explotar cerveseries a Baviera" i que a Les Balears hi podia haver 200.000 hostatges alemanys (pel gran nombre de turistes que hi ha).

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal