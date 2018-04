Andalusia s'emmiralla en Catalunya i crea els seus propis CDR

No hi ha cap vot

"Catalunya ja ha començat i està pagant molt car els plats trencats de plantar-li cara al poder", diu un manifest del CDR Sevilla publicat avui mateix via Twitter. El text, a més, demana als sevillans "plantar cara a aquest estat feixista i repressor" com "un sol poble" i -tenint en compte la campanya de desprestigi mediàtic que estan patint els CDR a Catalunya- els andalusos plantegen també donar-los suport en la lluita contra la seva criminalització.



Aquí os dejamos nuestro manifiesto fundacional.



No queremos que nadie manipule nuestras intenciones, pues estas van muy en serio #LlibertatPresosPolitics #RefundarElPaís#AndalucíaTeToca pic.twitter.com/XeSzqkHKNg — CDR Sevilla (@CDR_SVQ) 6 d’abril de 2018

El moviment al sud d'Espanya apareix sota el paraigua del Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), que creu en la creació d'una república andalusa. De fet, s'ha solidaritzat amb el procés independentista a Catalunya en diverses ocasions per -tal com diu el manifest del CDR Sevilla- lluitar contra les "pràctiques repressives de l'Estat", la judicialització de la política, la censura, la corrupció i l' "oligarquia política, econòmica i mediàtica espanyola". En aquest sentit, els CDR andalusos també exigeixen l'alliberament dels "empresonats o enjudiciats per delictes d'índole política".