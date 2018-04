Les 7 raons de l'emprenyada dels fiscals espanyols per la detenció de Falciani

Última actualització Divendres, 6 d'abril de 2018 18:05 h

Asseguren que la decisió afebleix la imatge internacional i que Espanya traeix als col·laboradors amb la justícia

Gerard Sesé @gerardsese | Malestar general entre els fiscals espanyols per la detenció d'Hervé Falciani. Des de l'Audiència Nacional, la Fiscalia Anticorrupció i fiscals locals estan descol·locats i consternats després de la detenció del suís per part de la Policia Nacional, en execució de l'Ordre Internacional de Detenció (OID) de Suïssa emesa el maig de 2017, sumat a la petició de presó incondicional per part del Ministeri Públic al qual pertanyen segons explica la Cadena SER.

Les raons de l'enuig



1- No entenen a què respon l'actuació contra l'enginyer informàtic per fets sobre els quals ja es va pronunciar l'Audiència Nacional i el mateix Ministeri Públic en l'acte on es va denegar la seva extradició a 2013.

2- Consideren que activar el procés d'extradició, al marge que s'accepti o es denegui per part del jutge Diego De Egea, afecta la imatge de la justícia espanyola internacional

3- A partir d'ara, futurs col·laboradors internacionals poden decidir no facilitar informació a Espanya si en qualsevol moment els pot trair.

4- Es posa en risc les causes obertes contra evasors fiscals gràcies a les informacions que havia filtrat Falciani què ha de declarar com a testimoni, i continua com a col·laborador ratificant documents de l'HSBC i implicat en la comprovació de dades fiscals sobre evasors investigats i processats.

5- Traïció a un col·laborador: els fiscals asseguren que el nou procés d'extradició genera desconfiança en la capacitat d'Espanya per protegir a algú com Falciani, que ha demostrat cinc anys continuats de col·laboració judicial.

6- Deslleialtat a una persona altruista: a diferència d'altres països com Alemanya, on l'Estat ha pagat a filtradors perquè els facilitin llistats d'evasors fiscals, en el cas de Falciani mai havia demanat diners ni cap tipus de remuneració per dur a terme la seva col·laboració amb les autoritats espanyoles

7- Si l'extradeixen, es poden perdre les causes obertes amb les seves informacions. Els informes de Falciani han permès recuperar 500 milions d'euros a la Hisenda espanyola que es podrien perdre.

