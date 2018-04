[Vídeo] Les imatges que demostren que la Guàrdia Civil menteix quan passa el mort de la violència de l'1-O a la Policia Nacional

Última actualització Divendres, 6 d'abril de 2018 18:35 h

Assegura en un informe que va actuar com els Mossos d'Esquadra durant la jornada del referèndum

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| La Guàrdia Civil ha escrit en un informe que no va fer ús de la força per impedir el referèndum de l'1-O. Segons diu el "Resum d'Actuacions" de la Direcció General de la Guàrdia Civil (el qual ha avançat el diari 'Público'), "en 11 casos es confirma l'obertura del punt de votació, però la Força va optar per no acudir en existir tal nombre de persones concentrades a la porta que hagués requerit un ús tal de la força que s'haurien produït pitjors conseqüències per a les persones allà presents. Altrament la Força va arribar fins al punt de votació però va desistir de la seva intenció d'entrar per evitar així la possibilitat d'originar mals majors -si bé es va elaborar acta d'intervenció- i, finalment, la Força va actuar, va entrar i va desactivar 17 punts de votació (un d'ells dues vegades). En total es van elaborar 19 actes d'intervenció ".

En definitiva, el que està dient la Guàrdia Civil és que no va fer ús de la violència i passa el mort de les imatges que mostren la brutalitat dels cossos de seguretat espanyols a la policia antidisturbis (que depèn del Cos Nacional de Policia) enviada especialment pel ministeri de l'Interior espanyol per impedir les votacions a qualsevol preu. Segons escriuen, en ser enviats a llocs on s'havien congregat molts ciutadans per protegir els col·legis i les urnes, es van comportar igual que els mossos, que no van entrar violentament a cap escola ni van colpejar votants de forma indiscriminada.



Desafortunadament per a ells, existeixen imatges que demostren que sí van actuar de manera violenta, abordant agressivament votants als col·legis electorals; en ocasions, també en punts on hi havia concentrada -com ells diuen- un nombre elevat de persones. Aquests són alguns exemples:











La doble vara de medir de Carmen Lamela



Amb tot, cal plantejar-se una pregunta més enllà de les mentires que es puguin desprendre de l'informe de la Guàrdia Civil. Si asseguren haver actuat com els Mossos d'Esquadra (és a dir, sense usar violència per impedir les votacions i actuant només quan les circumstàncies permetien no possar en risc els ciutadans), per què la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, no es planteja processar per sedició o organització criminal els alts comandaments del cos espanyol com si ha fet amb el major Josep Lluís Trapero i l'exdirector de la policia catalana, Pere Soler? I és que Lamela ha recolzat les seves acusacions en un informe de la Policia Nacional que acusa els Mossos de "col·laborar" amb els organitzadors del referèndum per no fer ús de la força per impedir-lo. Per què no fa el mateix amb el nou informe de la Guàrdia Civil? Existeix, també en aquest cas, una doble vara de medir per la justícia espanyola?