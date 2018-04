El Suprem estaria sondejant no extradir ''perillosos delinqüents alemanys'' des d'Espanya

Una venjança en format judicial que suposaria un perill per a la ciutadania de les zones costeres a l'Estat espanyol on -segons explica el diari- "grans i perillosos delinqüents alemanys s'amaguen sota el paraigua del turisme". I és que és precisament per aquest tipus de perfil pel qual Alemanya fa ús d'aproximadament 20 peticions d'extradició a l'any a l'Estat espanyol. També són freqüents peticions d'aquest tipus des de Bèlgica, Regne Unit i Suïssa, on hi ha altres líders sobiranistes exiliats i que també podrien patir les ganes de revenja de la justícia espanyola.De fet, les fonts judicials citades per 'El País' es mostren disposades a acabar amb la seva frustració de la manera més roí possible. I diuen: "Espanya sol ser col·laboradora amb les euroordres i rarament qüestiona els fets que els jutges d'aquests països consideren acreditats en les seves investigacions. Per tant, no és de rebut que l'equivalent a Alemanya a una audiència provincial espanyola, sense un coneixement directe dels fets ni conèixer totes les proves que hi ha al sumari contra els líders separatistes, revoqui al Suprem espanyol part d'una investigació que està sent exhaustiva i col·loqui al principal reu en una situació penal diferent de la dels altres líders secessionistes".