Els 10 ridículs d'Espanya a ulls del món en la seva obsessió contra els líders del procés

Última actualització Dissabte, 7 d'abril de 2018 05:00 h

El relat escrit per Llarena, secundat pel govern i els estaments policials, es desfà

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Les últimes setmanes Espanya ha batut nou rècord de ridículs internacionals consecutius en la seva obsessió per acabar amb els líders del procés. Aquí us els enumerem:

Ridícul 1- Retirar l'euroorde: Tot ja va començar malament quan la jutge Carmen Lamela va emetre una euroordre contra els consellers i el president a l'exili. Quan els assessors li comenten a Pablo Llarena que Bèlgica podria refusar-la, la retira. La justícia espanyola queda retratada a ulls d'Europa.



Ridícul 2- Clatellada de l'ONU: La resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU va reclamar a Espanya garantir els drets polítics de Jordi Sànchez, empresonat. Això és tota una estirada d'orelles sense precedents que evidencia les mancances democràtiques d'Espanya.



Ridícul 3- Els idiomes: Quan Puigdemont era a Finlàndia, Espanya va enviar l'euroordre al país finès i només ho va fer en castellà. Les autoritats fineses van denunciar, a més, que estava incompleta i en van demanar una versió en anglès. D'aquesta manera, el president va poder sortir del país sense problemes.



Ridícul 4- Lloar Alemanya abans d'hora: L'estratègia policial i judicial espanyola va esperar que Puigdemont passés la frontera i així forçar la seva detenció a Alemanya. Si bé és cert que el dret penal alemany i espanyol són similars, els assessors judicials espanyols l'han espifiat perquè no comptaven que a Alemanya no hi ha persecució política i sí que hi ha una veritable separació de poders.

Ridícul 5- La mala praxis policial espanyola: La policia espanyola ha comès un delicte a escala europea geolocalitzant el cotxe de Puigdemont de manera il·legal i actuant a Alemanya sense permís. De fet, la justícia belga ja ha iniciat les accions oportunes per investigar-ho.

Rídicul 6- La no-violència: tots els exiliats a 3 països diferents (Bèlgica, Alemanya i Escòcia) estan en llibertat. La principal conclusió és que a Espanya hi ha presos polítics. A més, un detall important, al codi penal alemany també es contempla com a rebel·lió l'amenaça de violència (encara que no s'arribi a practicar) i també ha estat descartat. Tot el relat de Llarena es desmunta.

Ridícul 7- Espanya traeix els col·laboradors internacionals: La detenció de Falciani ha indignat a gran part dels fiscals espanyols. Espanya ha demostrat estar disposada a tot, fins i tot renunciar als 500M€ recuperats de delictes d'evasió fiscal gràcies a Falciani. Els fiscals denuncien que s'ha malmès la imatge judicial espanyola i que serà difícil que futurs col·laboradors treballin amb les autoritats espanyoles.

Ridícul 8- La reacció feixista de l'unionisme espanyol: Després de la decisió dels jutges alemanys, des del silenci al govern, passant pels titulars de la caverna, els insults a les xarxes fins a les declaracions de Losantos demanant atemptar contra Alemanya, la imatge projectada cap a Alemanya del tarannà unionista ha esparverat fins i tot a la policia germànica que ha explicat que ja està a l'aguiat de tot plegat i ha reforçat el relat procatalà.

Futur ridícul 9- La desesperació de Llarena. El jutge espanyol, seguint amb la dinàmica imperial hispana, farà una fugida endavant que pot acabar d'enfonsar el seu relat. Es planteja acudir al TJEU per denunciar una extralimitació dels jutges alemanys.

Notícies relacionades

A mode d'afegitó, cal recordar que fa unes setmanes, la Policia espanyola va intentar detenir un humorista disfressat de Puigdemont. Era Joanquín Reyes que feia un gag pel programa El Intermedio de La Sexta a un parc de Madrid. L'obsessió malaltissa porta a fer coses com aquesta.