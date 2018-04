L'empresari que va desitjar presó a Torrent: ''Em sento avergonyit de ser alemany''

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

6 d'abril de 2018, 22.26 h









EL NAZI AQUEST QUE ES FACI ES-PATRAÑOL, SERA MES FELIÇ





ALS NAZIS COM ELL, A ALEMANYA ELS TANQUEN A LA PRESO





LA F.FRANCISCO FRANCO NO EXISTIRIA A ALEMANYA





ESTARIEN TOTS A LA PRESO





NO TENEN FUNDACIONS D'ASSASINS COM HITLER O FRANCO