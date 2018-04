Portades: La premsa espanyola celebra que el Suprem busqui suport al Tribunal Europeu

L'ABC, El País i El Mundo celebren la notícia en portada. "La justicia española planta cara al tribunal alemán" es vanta l'ABC, que destaca que la Fiscalia titlla d'"inadmissible" la decisió de tres jutges regionals alemanys. El País recull que "El Supremo planea buscar apoyo del Tribunal Europeo" mentre que El Mundo destaca que "Llarena lleva al Tribunal de la UE la rebelión de Puigdemont".En el mateix sentit es manifesta La Razón, que destaca que "Llarena estudia ampliar la euroorden para pedir sedición" perquè "vol evitar que Puigdemont sigui extradit només per malversació".Per la seva banda, La Vanguardia i l'Ara se centren en les paraules de Puigdemont després de sortir de la presó de buscar diàleg i l'exigència d'alliberar els presos polítics.

