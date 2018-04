Nova clatellada d'Alemanya a l'Estat: ''La decisió dels jutges és absolutament correcta''

7 d'abril de 2018, 12.34 h

Com es prendrien els espanyols que ara a Catalunya es convidés als politics i jutges alemanys a passar unes vacances pagades ?? Gràcies a Déu, aqui encara hi ha enteniment i no ens cal anar a soborns (avions, diners, quants diners els hi ha costat a Espanà, l'intent europeu de la cacera de politics catalans ?) Quan no es té la raó, s'ha de provar totes les arts que se saben fer, per mesquines que siguin, oi Sinpain?