L'unionisme torna a carregar contra Torrent

Dissabte, 7 d'abril de 2018

El president del Parlament acaba avui la quarta ronda de consultes per proposar un candidat a la presidència de la Generalitat

Redacció | El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, acabarà aquest dissabte la quarta ronda de consultes per proposar un candidat a ser investit president de la Generalitat que va començar ahir a la tarda. Fins ara ha parlat amb Ciutadans, PSC, En Comú Podem i PP, que han estat molt crítics amb Torrent. Avui és el torn de JxC, ERC i la CUP.

Un cop acabada la ronda anunciarà el nom del candidat, que tots els patits donen per fet que tornarà a ser el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, empresonat de manera preventiva a Soto del Real per ordre del Tribunal Suprem. Precisament, aquest nom no agrada als partits unionistes, que han sortit a criticar, de nou, el president del Parlament, que acusen de "bloquejar" la situació.

Inés Arrimadas ha criticat que Torrent "segueix pensant a allargar més el procés que en governar per a 7,5 milions de catalans" i ha recordat que Sànchez "ja es va descartar per tenir greus delictes imputats".

El Sr. Torrent volverá a proponer a un candidato que ya se descartó por tener graves delitos imputados. Siguen pensando más en alargar el procés que en gobernar para 7,5M de catalanes. No saldremos del bloqueo sin una candidatura viable y un gobierno dentro de la legalidad. Seny! — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 6 d’abril de 2018

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha reiterat a Torrent que la seva formació votarà en contra de la candidatura de Sànchez. El líder del PSC ha justificat la posició dels socialistes dient que són contraris "a investir persones que no puguin exercir en plenitud les tasques encomanades".

El president del @parlamentcat m’ha consultat sobre una eventual candidatura a la presidència d la Generalitat de Jordi Sànchez. Li he reiterat la posició del grup @socialistes_cat - @UnitsCat contrària a investir persones que no puguin exercir en plenitud les tasques encomanades — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 6 d’abril de 2018

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha alertat Torrent que "amb qui ha de parlar per proposar Sànchez com a candidat és "amb el jutge Llarena", i ha recordat que el magistrat ja va impedir que assistís al ple convocat per a la seva investidura. El popular ha criticat la "persistència en el bloqueig" provocada per Torrent.

Hace un rato me ha llamado a consultas el Presidente del @parlamentcat sobre posible investidura de Jordi Sánchez, actualmente en prisión. Le he dicho que empiece la ronda de llamadas por el juez Llarena. El independentismo sigue persistiendo en el bloqueo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 6 d’abril de 2018

Tanamteix, el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha traslladat al president del Parlament la necessitat que hi hagi una "investidura efectiva" per recuperar l'autogovern i defensar tots els drets polítics, inclòs el del mateix Sànchez.

