Llarena es queda sol en la defensa de la rebel·lió

El Estado DEMOCRÁTICO y de DERECHO de ESPAÑA = ¡¡¡ ESPAÑA...es...SOBERANA !!! ... ... - ESPAÑA...NO-NO...se TOCA ... ... - ESPAÑA...NO-NO...se "NEGOCIA" ... ... - ESPAÑA...NO-NO...se "ROMPE" !!! ... ... ... - ¡¡¡ NO-NO a los TRAIDORES ESPAÑOLES sepaRATAS !!! ... - ¡¡¡ NO-NO...a las "posibles" INJERENCIAS EXTRANJERAS...INADMISIBLES!!! ...en...un...Estado DEMOCRÁTICO y de DERECHO como ESPAÑA !!! ... ... ... ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ... ... - ¡¡¡ NO-NO a los TRAIDORES ESPAÑOLES sepaRATAS !!! ... - ¡¡¡ NO-NO...a las "posibles" INJERENCIAS EXTRANJERAS...INADMISIBLES!!! ...en...un...Estado DEMOCRÁTICO y de DERECHO como ESPAÑA !!! ... ... ... ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

7 d'abril de 2018, 15.14 h

#5 ...·=·"La VIOLENCIA de los TUMULTOS de la TURBA VIOLENTA sepaRATA"·=·{II}

Sí, ya lo sé. Me dirán que todo ello no es actual, que acontecía en un momento histórico -años '30- preñado de violencia política con vientos de guerra llamando a las puertas de Europa. Me apuntarán incluso, que vivimos en un país civilizado en el que es poco probable que una turba de fanáticos atente contra la integridad y seguridad de personas y de bienes. Reflexionen, por favor. ¿Están ustedes conve... Llegir més