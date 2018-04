Un ex magistrat de l'Audiència Nacional, convençut que Alemanya rebutjarà el delicte de malversació

Última actualització Dissabte, 7 d'abril de 2018 18:00 h

Elpidio José Silva sentencia que "no s'admetrà" la qüestió prejudicial de Llarena al Tribunal de Justícia de la UE

Redacció | Plouen les crítiques al jutge Pablo Llarena després del revés de la justícia alemanya, que ha evidenciat que no existeix fonaments per jutjar de rebel·lió a Carles Puigdemont i als altres líders independentistes empresonats o a l'exili. En aquest sentit, l'ex magistrat de l'Audiència Nacional, Elpidio José Silva, ha aventurat que "possiblement" Espanya acabarà retirant la nova euroordre contra Puigdemont i els consellers "per evitar seguir fent el ridícul".

Silva s'ha mostrat convençut que la justícia alemanya rebutjarà el delicte de malversació contra Puigdemont i no veu recorregut en la qüestió prejudicial de Llarena al Tribunal de Justícia de la UE: "No s'admetrà", ha reblat.

Tanmateix, ha lamentat que tot i que "no hi ha rebel·lió, no hi ha violència i no hi ha alçament", ara mateix "hi ha persones a la presó de forma injusta".

D'altra banda, l'ex magistrat de l'Audiència Nacional afirma que Puigdemont es pot querellar perfectament contra els tribunals espanyols, "ja que no li permeten exercir els seus drets polítics".

De fet, segons el portaveu de l'associació Jutges per la Democràcia, Ignacio González Vega, "Puigdemont podria concórrer a les eleccions europees del 2019". I ha puntualitzat que malgrat que s'extradís Puigdemont pel delicte de malversació de cabals públics, "aquest no estaria inhabilitat per concórrer en uns comicis com a les europees de l'any que ve", segons recull l'ACN.

Precisament, Gonzalez Vera ha titllat de "revés" per a la justícia espanyola la no extradició de Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió, que ha lamentat que "davant la falta d'una negociació política, els tribunals s'han convertit en protagonistes involuntaris".

No obstant això, el portaveu de Jutges per la Democràcia ha defensat la tasca de la justícia espanyola. "Crec que no està prevaricant", ha afirmat González Vega.

