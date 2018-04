Dolors Montserrat compara Catalunya amb Euskadi: ''Ja hem sigut capaços de tornar la convivència a una comunitat autònoma''

Última actualització Dissabte, 7 d'abril de 2018 16:00 h

La ministra de Sanitat diu que el PP portarà la concòrdia

Redacció | La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha comparat aquest dissabte la situació que es viu a Catalunya amb el clima social i polític que hi havia al País Basc. "Fa sis o set anys no ens imaginaríem que avui al País Basc viuríem amb tranquil·litat, normalitat i convivència", ha sentenciat la ministra.

Monsterrat ha assegurat que a Espanya "ja hem estat capaços de tornar a la convivència una comunitat autònoma com el País Basc” des de la unitat, la llei i l’estat de dret."Ho va fer un govern del PP”, ha defensat la ministra. En aquest sentit,s'ha mostrat convençuda que “el futur de Catalunya passa per la concòrdia” on els populars actuaran “des de la generositat vetllant per l’estat de dret”, ha afegit durant la participació a la taula “El secessionisme català” de la Convenció que el PP celebra a Sevilla.“Jo sé perfectament que a Catalunya continuarà havent-hi independentistes però l’important és fer polítiques de convivència sense partir la societat en dos”, ha afirmat la ministra, que ha recordat també la situació que es va produir al seu municipi, Sant Sadurní d’Anoia, després de l’1-O, on se la va intentar declarar persona non grata.