Puigdemont defensa la candidatura de Sànchez per interpel·lar l'ONU: ''Ja no hi ha cap excusa possible''

Última actualització Dissabte, 7 d'abril de 2018 12:50 h

Exigeix a l'Estat que canviï d'actitud i deixi d'interferir en el Parlament

7 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El president Carles Puigdemont ha defensat la investidura de Jordi Sànchez aquest dissabte al matí en una roda de premsa des de Berlín després de sortir en llibertat aquest divendres al migdia. El president legítim ha reclamat a l'Estat que canviï d'actitud i deixi de torpedinar el Parlament.

Puigdemont ha confirmat l'estratègia de JxCat de mantenir la candidatura de Sànchez per interpel·lar el Comitè dels drets humans de la ONU, que va instar l'Estat a garantir els drets polítics del diputat.



"Ja no hi ha cap excusa possible", ha avisat el president legítim, que ha recordat que Sanchez té intactes els seus drets com a diputats. "El Parlament ha de poder debatre, sense restriccions, un candidat a la seva presidència", ha reblat.



En aquest sentit, ha defensat que la decisió de Nacions Unides "brinda l'oportunitat a l'Estat de canviar d'estratègia i reforçar imatge exterior per resoldre un problema que és polític".



Tanmateix, ha denunciat la intervenció i ocupació "inacceptable" de les institucions catalanes i els seus representants i ha exigit a l'Estat que deixi de torpedinar el Parlament, perquè ha impedit de "manera il·legal" el dret de participació política.

"Catalunya hauria de tenir govern", ha sentenciat Puigdemont, que ha demanat que el Parlament pugui debatre la investidura, que és el que diu la llei i el que "ens ha encarregat els ciutadans".



Mediació Internacional



D'altra banda, Puigdemont ha reiterat la intenció de diàleg que sempre ha tingut Catalunya i ha demanat una mediació internacional, apel·lant a negociacions amb respecte mutu.

En ser preguntat pels seus pròxims passos, ha dit que segueix estant a l'exili i que si al final del procés a Alemanya pot viatjar, "la meva intenció és seguir a Bèlgica". També, ha recordat que, tot i el risc, la seva obligació és explicar a tota Europa la situació que viu Catalunya.



Tanmateix, ha tornat denunciat la situació dels presos polítics i les seves famílies "que han de recórrer 600 quilòmetres per veure els seus familiars" i ha demanat, de nou, el seu alliberament. Pel que fa a la decisió del jutge alemany, ha afirmat que respecta "totes les decisions de cada govern europeu". "Crec en la democràcia europea", ha reblat.

Notícies relacionades