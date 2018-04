El Gobierno, atemorit i nerviós per fer el ridícul a Europa

No hi ha cap vot

El Gobierno té por de fer el ridícul a Europa. Quan semblava que tot anava a favor seu en la macrocausa contra dirigents polítics i civils per l'1-O, la decisió alemanya cau com un gerro d'aigua freda.

Escletxa a Europa "insuperable"



Les mateixes fonts asseguren al diari citat que aquesta escletxa seria "insuperable". En aquest sentit, mostren temor perquè els empresonats a Madrid no puguin ser jutjats per rebel·lió , ja que el jutge alemany ha descartat el delicte per a Puigdemont i ara la justícia espanyola ha de demostrar la malversació.

De fet, diversos juristes han assenyalat que jutjar ara Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva i no fer-ho amb Puigdemont i la resta de polítics a l'exili seria un "disbarat".





Rebequeria davant la plantofada

Silenci i cares llargues en l'entorn del president espanyol fins aquest dissabte, que s'ha celebrat la Convenció del PP a Sevilla. Sobre Puigdemont, contemplen que no acabi essent extradit a l'Estat i, en contrapartida, sigui per sempre un "pròfug" de la justícia espanyola.

Fonts de La Moncloa han evitat en tot moment valorar la possibilitat que la justícia alemanya l'acabi retornant només pel delicte de malversació de fons i confien en les gestions de la fiscalia i del Tribunal Suprem davant la justícia europea per redreçar la situació.





Tanmateix, el ministre de justícia Catalá va dir que la crida al diàleg de Puigdemont és "molt democràtica", però "el més democràtic és atendre les responsabilitats de qualsevol ciutadà davant la justícia" i per tant "no dialogarem mai" amb ell. Més ferma es va mostrar la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, que ha restat transcendència aquest dissabte a la decisió de la justícia alemanya i ha demanat ànim al PP. "Això és una batalla, a vegades semblarà que guanyin, però guanyarem nosaltres perquè la democràcia està del nostre cantó", va reblar.Tanmateix, el ministre de justícia Catalá va dir que la crida al diàleg de Puigdemont és "molt democràtica", però "el més democràtic és atendre les responsabilitats de qualsevol ciutadà davant la justícia" i per tant "no dialogarem mai" amb ell.

Recular per no fer més el ridícul

D'altra banda, el govern espanyol ha reculat pel que fa a la delegació de vot del president legítim i no impugnarà la decisió de la Mesa del Parlament.

Amb tot, l'executiu espanyol deixa finalment la qüestió en mans dels grups parlamentaris, que en el cas del PSC, PP i Cs van presentar peticions de reconsideració a la Mesa. El PP va anunciar que portaria la qüestió al TC si la Mesa no rectificava, cosa que no va fer. En aquest sentit es va manifestar el líder del PPC, Xavier García Albiol, que va reconèixer que "ha sigut un cop dur" perquè els independentistes ho veuen "com una victòria". Des del PP l'única esperança que veuen és que el jutge Llarena enviï el cas al Tribunal Europeu

Segons fonts de l'executiu consultades per La Vanguardia, el Gobierno té pànic que la decisió alemanya obri una escletxa en la unitat política que havien aconseguit a Europa, i que algun executiu europeu s'empari en aquesta decisió per a posar en qüestió que el que ha passat a Catalunya sigui tan greu com el que el Gobierno va assegurar.